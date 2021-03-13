Дорога, проходящая через Красный рынок, полностью принадлежит Республике Арцах. Лусине Аванесян 

Слухи о том, что вооруженные силы Армении якобы вывели армянские вооруженные силы с дороги, проходящей через поселок Красный рынок (Карми́р шукá) Мартунинского района Арцаха, являются дезинформацией.

Об этом в беседе с Арменпресс заявила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян.

«Уже в который раз распространяется эта тема, и я в очередной раз должна сказать, что это дезинформация, распространители которой очень хорошо знают, что и сегодня азербайджанцы пользуются этой дорогой временно и в сопровождении российских миротворцев. Однако это никоим образом не может означать «совместное использование», поскольку эта дорога полностью принадлежит Республике Арцах, вопрос об изменении ее статуса просто не может обсуждаться», - сказала Аванесян.

Ранее в некоторых армянских СМИ сообщалось, что президент Арцаха Араик Арутюнян, командующий миротворческими силами России генерал Мурадов и высокопоставленный чиновник СНБ РА пришли на встречу с командующим Армией обороны Микаэлом Арзуманяном и потребовали вывести Вооруженные силы Армении из Красного рынка, чтобы передать дорогу азербайджанским военным.