Посол РА обсудил с конгрессменом США вопрос репатриации армянских пленных, из Азербайджана
17:50, 13 Март, 2021
12 марта посол Армении в США Варужан Нерсесян провел телефонный разговор с членом Палаты представителей, конгрессменом Байроном Доналдсом.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства Армении в США в Facebook.
В ходе разговора посол Нерсесян представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, подчеркнув вопрос репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в статусе заложников.
Собеседники обсудили возможности законодателей США принять соответствующие меры в отношении военнопленных.
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