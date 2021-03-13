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Посол РА  обсудил с конгрессменом США вопрос репатриации армянских пленных, из Азербайджана

Посол РА  обсудил с конгрессменом США вопрос репатриации армянских пленных, из Азербайджана

12 марта посол Армении в США Варужан Нерсесян провел телефонный разговор с  членом Палаты  представителей, конгрессменом Байроном Доналдсом. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства Армении в США в Facebook. 

В ходе разговора посол Нерсесян представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, подчеркнув  вопрос  репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в  статусе заложников.

Собеседники обсудили возможности законодателей США принять соответствующие меры в отношении военнопленных.


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