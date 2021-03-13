Посол РА  обсудил с конгрессменом США вопрос репатриации армянских пленных, из Азербайджана

12 марта посол Армении в США Варужан Нерсесян провел телефонный разговор с членом Палаты представителей, конгрессменом Байроном Доналдсом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства Армении в США в Facebook.

В ходе разговора посол Нерсесян представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, подчеркнув вопрос репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в статусе заложников.

Собеседники обсудили возможности законодателей США принять соответствующие меры в отношении военнопленных.