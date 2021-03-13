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Армен Саркисян провел встречу с лидером фракции «Мой шаг» Лилит Макунц

Армен Саркисян провел встречу с лидером фракции «Мой шаг» Лилит Макунц

13 марта в рамках консультаций с парламентскими и внепарламентскими политическими силами президент Республики Армения Армен Саркисян провел встречу с руководителем фракции «Мой шаг» Национального Собрания Лилит Макунц. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

Обсуждалась ситуация в стране, пути ее разрешения и выхода из внутриполитического кризиса. В этом контексте была отмечена важность диалога политических сил и достижение договоренности о проведении досрочных парламентских выборов.


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