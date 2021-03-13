COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 119,7 млн человек. СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

В мире подтверждено 119 миллионов 716 тысяч 993 случая нового типа коронавирусной инфекции - COVID-19.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число погибших превысило 2 миллиона 653 тысячи человек. Выздоровели более 96 миллионов 341 тысяча человек.

В США зарегистрировано 29 993 423 подтвержденных случая заражения вирусом. Число погибших здесь составляет 545 544 человека. По этому показателю США занимают первое место в мире. По количеству подтвержденных случаев заболевания на втором месте Бразилия - 11 миллионов 368 тысяч 316, количество смертей – 275.276. Далее идет Индия, где коронавирусом заразились в общей сложности 11 миллионов 333 тысяч 728 человек. В стране 158 483 человека умерли от инфекции

Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных - 4 миллиона 380 тысяч 525 случаев заражения. За последние сутки здесь зарегистрировано 9 908 новых случаев. С момента вспышки коронавируса в России умерло 91695 человек. На 5-м месте по общему количеству инфицированных находится Великобритания, где количество подтвержденных случаев составляет 4 миллиона 248 тысяч 286, а количество смертей - 125 тысяч 343. Франция, Испания, Италия, Турция и Германия также входят в первую десятку.

В Иране зарегистрировано 1 739 360 случаев инфицирования, 61 142 случая смерти. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 274 721, 3643 человека умерли здесь с момента вспышки инфекции.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 86-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 90 034, из которых 85 214 выздоровели. Число погибших - 4636 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных территорий стран превысило 221