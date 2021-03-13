В Казахстане самолет потерпел крушение при посадке
Самолет Ан-26, предположительно принадлежащий пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, разбился при посадке в аэропорту Алматы.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Судьба 6 человек, находящихся в самолете, выясняется.
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