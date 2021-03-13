Время в Ереване: 11:07:36,   13 Март

В Казахстане самолет потерпел крушение при посадке

В Казахстане самолет потерпел крушение при посадке

Самолет Ан-26, предположительно принадлежащий пограничной службе  Комитета национальной безопасности Казахстана, разбился при посадке в аэропорту Алматы. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Судьба 6 человек, находящихся  в самолете, выясняется.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации