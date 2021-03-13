Необходимо разработать новые программы реорганизации экономики Арцаха. Араик Арутюнян

13 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочую встречу с руководством Министерства экономики и сельского хозяйства во главе с министром Арменом Товмасяном — с целью обсуждения вопроса реорганизации экономики Арцаха.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

«Для смягчения экономических последствий агрессии Азербайджана против Арцаха необходимо провести переоценку экономического потенциала на территории, находящейся под контролем властей Арцаха, а также разработать новые программы реорганизации экономики. В этом контексте мы должны предусмотреть значительные льготы для всех предприятий, уделяя особое внимание программам поддержки экономической деятельности перемещенных лиц», - сказал президент республики.

Министерство экономики и сельского хозяйства должно предложить новые программы как для всего Арцаха, так и для отдельных зон, работая параллельно с бенефициарами этих программ - крупным бизнесом, сельскими жителями и индивидуальными предпринимателями.

На совещании, созванном президентом Арцаха, обсуждались также актуальные вопросы, связанные с состоянием осеннего сева и проведением весеннего сева.