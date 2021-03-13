Время в Ереване: 11:07:36,   13 Март

Президент и премьер-министр Армении обсудили ситуацию в стране

Президент и премьер-министр Армении обсудили ситуацию в стране

13 марта президент Республики Армения  Армен Саркисян встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Встреча состоялась в рамках обсуждений, инициированных президентом республики. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения было рассмотрено проведение досрочных парламентских выборов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации