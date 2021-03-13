Президент и премьер-министр Армении обсудили ситуацию в стране

13 марта президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Встреча состоялась в рамках обсуждений, инициированных президентом республики.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Президент и премьер-министр обсудили сложившуюся в стране ситуацию, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В этом контексте в качестве решения было рассмотрено проведение досрочных парламентских выборов.