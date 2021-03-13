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Члены движения "За спасение Отечества" завершили акцию протеста перед резиденцией президента

Члены движения "За спасение Отечества" завершили акцию протеста перед резиденцией президента

Участники инициативы "За спасение Отечества" завершили  акцию протеста перед резиденцией президента РА Армена Саркисяна. 

Как  передает Арменпресс, член движения ЗСО Герасим Варданян   отметил, что акцию они прекращают, поскольку у них есть информация о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян уже покинул резиденцию президента.

Герасим Варданян добавил, что сегодня они заканчивают свои акции протеста, но   продолжат борьбу.

13 марта в  12:00 часов члены Движения инициировали акцию протеста  у  здания МИД.


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