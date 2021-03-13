Участники инициативы "За спасение Отечества" завершили акцию протеста перед резиденцией президента РА Армена Саркисяна.

Как передает Арменпресс, член движения ЗСО Герасим Варданян отметил, что акцию они прекращают, поскольку у них есть информация о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян уже покинул резиденцию президента.

Герасим Варданян добавил, что сегодня они заканчивают свои акции протеста, но продолжат борьбу.

13 марта в 12:00 часов члены Движения инициировали акцию протеста у здания МИД.