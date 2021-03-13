Члены инициативы Движения "За спасение Отечества" проводят акцию протеста перед резиденцией президента РА Армена Саркисяна.

Как передает Арменпресс, член движения ЗСО Герасим Варданян отметил, что целью акции является представление своих требований во время встречи премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Арменом Саркисяном.

«Утром мы были в Министерстве иностранных дел, и теперь у нас появилась информация, что Пашинян приедет в резиденцию президента, чтобы провести с ним встречу. Мы приехали сюда и проводим свою акцию здесь», - сказал Герасим Варданян.

13 марта в 12:00 часов члены Движения инициировали акцию протеста у здания МИД.