В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

13 и 14 марта на территории Республики Армения осадков не ожидается.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«15-18 марта в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки. Ветер: юго-западный, 2-5 м / с, 17-18 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. 16-17 марта температура воздуха постепенно повысится на 12-15 градусов», - сообщили в МЧС.

Днем 13 марта, 14-15 марта в Ереване осадков не ожидается. 16-18 марта в некоторых районах города ожидаются кратковременные осадки.