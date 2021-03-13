В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается
14:46, 13 Март, 2021
13 и 14 марта на территории Республики Армения осадков не ожидается.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
«15-18 марта в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки. Ветер: юго-западный, 2-5 м / с, 17-18 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. 16-17 марта температура воздуха постепенно повысится на 12-15 градусов», - сообщили в МЧС.
Днем 13 марта, 14-15 марта в Ереване осадков не ожидается. 16-18 марта в некоторых районах города ожидаются кратковременные осадки.
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