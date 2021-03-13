Время в Ереване: 11:07:36,   13 Март

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

13 и 14 марта на территории Республики Армения осадков не ожидается.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«15-18 марта в отдельных  районах ожидаются кратковременные осадки. Ветер: юго-западный, 2-5 м / с, 17-18 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с.  16-17 марта температура воздуха постепенно повысится на 12-15 градусов», - сообщили  в МЧС.

Днем 13 марта, 14-15 марта в Ереване осадков не ожидается. 16-18 марта в некоторых районах города ожидаются кратковременные осадки.


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