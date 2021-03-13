Участники Движения ЗСО завершили акцию протеста перед зданием МИД

Участники инициативы Движения «За спасение Отечества» завершили акцию протеста перед зданием Министерства иностранных дел Республики Армения.

Как передает Арменпресс, член Движения ЗСО Герасим Варданян заявил, что они считают акцию успешной, поскольку у них есть информация о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян прибыл в здание МИД на час раньше запланированного срока, а затем уехал – незаметно для всех.

«Мы считаем, что наши действия достигли своей цели. Считаем акцию оконченной, а нашу борьбу мы продолжим. Мы продолжим преследовать его (Пашиняна - ред.) на каждом шагу», - сказал Варданян.

13 марта в 12:00 часов члены Движения инициировали акцию протеста у здания МИД, отметив, что таким образом собираются встретить прибытие к зданию МИД премьер-министра РА Никола Пашиняна.