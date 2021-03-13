В России подтверждено 9908 новых случаев заражения коронавирусом
13:48, 13 Март, 2021
За один день в РФ подтверждено 9908 новых случаев коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.
Число подтвержденных случаев заражения за последние 5 дней не превысило 10 тысяч, но скорость распространения вируса немного увеличилась, достигнув 0,23%.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 475 человек, инфекцию перебороли 12868 человек.
Общее количество подтвержденных случаев на сегодняшний день составляет 4 миллиона 380 тысяч 525 человек. В результате COVID-19 умерли 91695 человек, выздоровели 3985897 человек.
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