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В России подтверждено 9908 новых случаев заражения коронавирусом

В России подтверждено 9908 новых случаев заражения коронавирусом

За один день в РФ подтверждено 9908 новых случаев коронавируса. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Число подтвержденных случаев заражения за  последние 5 дней не превысило 10 тысяч, но скорость распространения вируса немного увеличилась, достигнув 0,23%. 

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 475 человек, инфекцию перебороли 12868 человек.

Общее количество подтвержденных случаев на сегодняшний день составляет 4 миллиона 380 тысяч 525 человек. В результате COVID-19 умерли 91695 человек, выздоровели 3985897 человек.


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