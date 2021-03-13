В России подтверждено 9908 новых случаев заражения коронавирусом

За один день в РФ подтверждено 9908 новых случаев коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Число подтвержденных случаев заражения за последние 5 дней не превысило 10 тысяч, но скорость распространения вируса немного увеличилась, достигнув 0,23%.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 475 человек, инфекцию перебороли 12868 человек.

Общее количество подтвержденных случаев на сегодняшний день составляет 4 миллиона 380 тысяч 525 человек. В результате COVID-19 умерли 91695 человек, выздоровели 3985897 человек.