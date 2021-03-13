COVID-19: в Грузии заразились 344 человека

По состоянию на 13 марта в Грузии зарегистрировано 344 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество случаев заражения в стране составляет 274 721 человек.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли 240 пациентов. Всего в стране инфицировано 268 004 человека. В стране от инфекции умерло еще девять человек, всего - 3643 человека.

По состоянию на 11:00 часов 13 марта, в Армении всего подтверждено 178.799 случаев заболевания коронавирусом, 16 5975 человек выздоровели, 3253 умерли.

Как сообщает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что в настоящее время лечение от коронавируса проходят 7835 пациентов. Всего было проведено 770.343 теста.

За сутки было проведено 4.464 теста, результаты которых подтвердили 795 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 257 человек, зарегистрировано 10 случаев смерти.

Накануне был зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 836

.