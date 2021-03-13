Армен Саркисян направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Его Святейшеству Папе Римскому Франциску в связи с годовщиной его избрания Первосвященником Рима.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

В послании президента Саркисяна, в частности, говорится:

«Отношения между Святым престолом и Арменией зиждутся на исторических связях, на великом духовном и культурном наследии, которые являются прочной основой для обогащения двусторонней повестки дня и принятия практических шагов по углублению сотрудничества.

Подтверждаю заинтересованность и приверженность Армении дальнейшему развитию межгосударственных отношений со Святым Престолом.

Благодарим Вас за молитвы и послания мира Вашего Святейшества в это трудное время, согревавшие наши сердца и души.

Мы желаем, чтобы Вселенская Церковь и впредь успешно выполняла свою заветную миссию в пользу установления мира и солидарности во всем мире».