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Армен Саркисян направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску

Армен Саркисян направил поздравительное послание Папе Римскому Франциску

Президент Республики Армения  Армен Саркисян направил поздравительное послание Его Святейшеству Папе Римскому  Франциску в связи с годовщиной его избрания Первосвященником Рима. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

В послании президента Саркисяна, в частности, говорится:

«Отношения между Святым престолом и Арменией зиждутся  на исторических связях, на великом духовном и культурном наследии, которые являются прочной основой для обогащения двусторонней повестки дня и принятия практических шагов по углублению сотрудничества.

Подтверждаю заинтересованность и приверженность Армении дальнейшему развитию межгосударственных отношений со Святым Престолом. 

Благодарим Вас за молитвы и послания мира Вашего Святейшества в это трудное время, согревавшие наши сердца и души.

Мы желаем, чтобы Вселенская Церковь и впредь успешно выполняла свою заветную миссию в пользу установления мира и солидарности во всем мире».


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