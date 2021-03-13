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Freedom House призвал правительство РА обеспечить бесперебойную работу правозащитных организаций

Freedom House призвал правительство РА обеспечить бесперебойную работу правозащитных организаций

Freedom House призывает власти Армении обеспечить бесперебойную работу демократических и правозащитных организаций в стране. 

Как  передает Арменпресс, организация распространила по этому поводу заявление,  в котором содержится ссылка на разработанный правительством Армении законопроект,   которым дается возможность сократить годовой бюджет аппарата Омбудсмена.

«Власти Армении должны обеспечить бесперебойную работу демократических, правозащитных организаций и гражданского общества в стране», - сказал  директор Freedom House по Европе и Евразии Марк Берендт. По его словам, «такие тревожные тенденции лишь усугубят политический кризис в Армении». 

Решением очередного заседания Правительства 11 марта предлагается признать утратившей силу часть 5 статьи 8 Конституционного закона «О Защитнике прав человека». Согласно этому положению,  размер  финансирования, предусмотренного государственным бюджетом каждый год для деятельности Защитника, его персонала, а также Защитника как национального превентивного механизма не может быть меньше размера финансирования, предусмотренного государственным бюджетом в предыдущем году.


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