Freedom House призвал правительство РА обеспечить бесперебойную работу правозащитных организаций

Freedom House призывает власти Армении обеспечить бесперебойную работу демократических и правозащитных организаций в стране.

Как передает Арменпресс, организация распространила по этому поводу заявление, в котором содержится ссылка на разработанный правительством Армении законопроект, которым дается возможность сократить годовой бюджет аппарата Омбудсмена.

«Власти Армении должны обеспечить бесперебойную работу демократических, правозащитных организаций и гражданского общества в стране», - сказал директор Freedom House по Европе и Евразии Марк Берендт. По его словам, «такие тревожные тенденции лишь усугубят политический кризис в Армении».

Решением очередного заседания Правительства 11 марта предлагается признать утратившей силу часть 5 статьи 8 Конституционного закона «О Защитнике прав человека». Согласно этому положению, размер финансирования, предусмотренного государственным бюджетом каждый год для деятельности Защитника, его персонала, а также Защитника как национального превентивного механизма не может быть меньше размера финансирования, предусмотренного государственным бюджетом в предыдущем году.