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Члены движения «За спасение Отечества» проводят акцию протеста перед зданием МИД

Члены движения «За спасение Отечества» проводят акцию протеста перед зданием МИД

 Участники движения «За спасение Отечества» протестуют перед зданием Министерства иностранных дел. 

Как  передает Арменпресс, члены Движения  отметили, что хотят этой акцией встретить  прибывающего к зданию МИД премьер-министра РА Никола Пашиняна.

«Пришло больше людей, чем мы ожидали. Это небольшая акция. Акции вообще бывают  разные – это может быть 40-тысячный митинг  и малочисленная акция», - сказал член Движения ЗСО  Мамиджанян.

Члены инициативы «За спасение Отечества» требуют отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна.


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