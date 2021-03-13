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О проблеме армянских пленных ЕСПЧ проинформировал Комитет министров Совета Европы

О проблеме армянских пленных ЕСПЧ проинформировал Комитет министров Совета Европы

Принимая за основу многочисленные заявления представителя Армении в  ЕСПЧ, а  также то обстоятельство, что правительство Азербайджана не раз нарушало установленные ЕСПЧ сроки и не предоставляло полной  информации, 9 марта Европейский суд по правам человека   вынес уведомить Комитет министров Совета Европы о всех нарушениях Азербайджаном прав  военнопленных и удерживаемых мирных жителей. 

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил представитель Армении в ЕСПЧ. 

«Следует отметить, что остаются в силе решения Европейского суда о применении в отношении Азербайджана промежуточной меры по части некоторых пленников. Посредством промежуточных мер Европейский суд обязал Азербайджан предоставить информацию об условиях содержания задержанных, состоянии их здоровья, а также о мерах, принятых для их возвращения. 

Что касается требований о  промежуточных мерах против Армении, Европейский суд отметил, что, принимая во внимание характер информации, предоставленной правительством Республики Армения, Суд решил не применять промежуточные меры, и следовательно, по этой части  он не счел необходимым уведомлять Комитет Министров", - говорится в сообщении.


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