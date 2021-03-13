Из-за погодных условий поиск тел погибших военнослужащих вновь приостановлен

13 марта из-за неблагоприятных погодных условий были прекращены поиски тел военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

Из-за снегопада и метели поиск тел погибших военнослужащих в районах Мартуни, Варанда (Физули) был прекращен 12 марта.

После установления прекращения огня на сегодняшний день найдено 1499 тел.

Поиск тел продолжится в понедельник, 15 марта.