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Из-за погодных условий поиск тел погибших военнослужащих вновь приостановлен

Из-за погодных условий поиск тел погибших военнослужащих вновь приостановлен

13 марта из-за неблагоприятных погодных условий были прекращены поиски тел военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха. 

Из-за снегопада и метели поиск тел погибших военнослужащих в районах Мартуни, Варанда (Физули) был прекращен 12 марта.

После установления прекращения огня на сегодняшний день найдено 1499 тел.

Поиск  тел  продолжится в понедельник, 15 марта.


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