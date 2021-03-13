Из-за погодных условий поиск тел погибших военнослужащих вновь приостановлен
12:10, 13 Март, 2021
13 марта из-за неблагоприятных погодных условий были прекращены поиски тел военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.
Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.
Из-за снегопада и метели поиск тел погибших военнослужащих в районах Мартуни, Варанда (Физули) был прекращен 12 марта.
После установления прекращения огня на сегодняшний день найдено 1499 тел.
Поиск тел продолжится в понедельник, 15 марта.
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