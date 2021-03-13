В случае сокращения годового бюджета ЗПЧ РА Татоян обратится в Конституционный суд

Защитник прав человека Арман Татоян обратится в Конституционный суд, если Национальное Собрание примет подготовленный правительством законопроект, который дает возможность сократить годовой бюджет Офиса Защитника прав человека.

Как передает Арменпресс, Татоян заявил об этом на пресс-конференции 13 марта.

«Это явно неконституционный проект. Если этот законопроект будет принят, я немедленно обращусь в Конституционный суд, чтобы оспорить его конституциональность», - отметил Татоян.

Защитник прав человека добавил, что он немедленно будет ходатайствовать, чтобы приостановить действие этого положения, поскольку, по его мнению, это создаст проблемы для правовой безопасности и демократии в стране.

Решением очередного заседания Правительства 11 марта предлагается признать утратившей силу часть 5 статьи 8 Конституционного закона «О Защитнике прав человека». Согласно этому положению, размер финансирования, предусмотренного государственным бюджетом каждый год для деятельности Защитника, его персонала, а также Защитника как национального превентивного механизма не может быть меньше размера финансирования, предусмотренного государственным бюджетом в предыдущем году.