Представитель Армении в ЕСПЧ встретился с директором ГСЧС Арцаха

Представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян встретился с директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Мехаком Арзуманяном. В ходе встречи обсуждались процесс оценки имущественного ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате боевых действий, проблемы перемещенных арцахцев, поиск работы убитых или пропавших без вести военнослужащих, а также вопросы применения Азербайджаном запрещенных международными конвенциями видов вооружений против мирного населения Арцаха во время 44-дневной войны.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей МВД Арцаха.

Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Мехак Арзуманян представил случаи грубых нарушений гражданских прав со стороны Азербайджана во время войны, а также краткую информацию о поисковых работах, проводимых арцахскими спасателями.

На встрече представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека с директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в удаленном режиме - с целью надлежащего расследования вышеупомянутых вопросов и фактов.