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В Арцахе миротворцы разминировали около 1623 га

В Арцахе миротворцы разминировали около 1623 га

Специалисты Международного центра разминирования Минобороны РФ продолжают разминирование, обнаружение и обезвреживание взрывных устройств в Нагорном Карабахе. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ. 

За сутки российские миротворцы разминировали 17 га земли, 5 км дорог, 9 зданий, обнаружили и обезвредили 19 взрывных устройств.

«В целом,   с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1640 га земли, 513 км дорог, 1586  зданий и сооружений, в том числе 30 объектов социальной значимости, обнаружено и обезврежено 25 173 взрывоопасных объекта», - говорится в сообщении.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основным составом  военных является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командующим миротворческих сил является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.


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