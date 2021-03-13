COVID-19: в Армении подтверждено 795 новых случаев, выздоровели 257 человек

По состоянию на 11:00 часов 13 марта, в Армении всего подтверждено 178.799 случаев заболевания коронавирусом, 16 5975 человек выздоровели, 3253 умерли.

Как сообщает Арменпресс, Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что в настоящее время лечение от коронавируса проходят 7835 пациентов. Всего было проведено 770.343 теста.

За сутки было проведено 4.464 теста, результаты которых подтвердили 795 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 257 человек, зарегистрировано 10 случаев смерти.

Накануне был зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 836.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.