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Сегодня президент Армен Саркисян встретится с премьер-министром Николом Пашиняном

Сегодня президент Армен Саркисян встретится с премьер-министром Николом Пашиняном

В рамках инициированных им консультаций 13 марта президент Республики Армения  Армен Саркисян встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

 Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения.

12 марта Аппарат президента РА распространил заявление, в котором говорилось: «Учитывая, что парламентские фракции «Мой шаг» и «Просвещенная  Армения» приняли приглашение на встречу 13 марта в президентской резиденции, а  парламентская фракция «Процветающая Армения» и Движение «За спасение Отечества» предложили свою повестку дня и условия для встречи,  на данный момент формат встречи за одним столом становится неосуществимым

 Президент Армен Саркисян продолжит свои усилия, он готов к отдельным встречам как с приглашенными, так и с депутатами, не входящими во фракции Национального Собрания, с представителями различных внепарламентских политических сил».


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