Цены на цветные металлы - 12-03-21

ЛОНДОН, 13 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2181.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9048.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1960.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 16467.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 26100.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2810.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.82% и составила 26566.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.