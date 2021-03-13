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Дороги в Гегаркуникской области трудеопроходимы

Дороги в Гегаркуникской области трудеопроходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыты: горный перевал Варденяц, трасса Берд-Чамбарак, трасса Гндеваз-Джермук Вайоцдзорской области, трасса Зар-Севаберд Котайкской области, повороты Дилижана (для грузовиков с прицепом) и в Арагацотнская области - дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.

Труднопроходимы автомобильные дороги Гегаркуникской области, трасса Сисиан-Зангер Сюникской области, трасса Сараван-Зангер Вайоцдзорской области (для грузовых автомобилей с прицепами). 

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с метеоусловиями автодорога Степанцминда-Ларс закрыта. С российской стороны здесь скопилось около 326 грузовиков.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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