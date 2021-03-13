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"Айастани Анрапетутюн". Мы обречены… на победу

"Айастани Анрапетутюн". Мы обречены… на победу

«Согласно плану боеготовности Вооруженных сил  Армении на первое полугодие 2021 г., 16-20 марта пройдут совместные  тактические и тактическо-профессиональные учения по всем оперативным направлениям   Вооруженных Сил с привлечением контингентов, воинских частей и подразделений сил специального назначения. Это будут первые военные учения после войны, и они дадут возможность оценить текущую ситуацию, имеющийся военно-технический потенциал и определить направление развития вооруженных сил.  

На фоне планируемых военных учений Вооруженных сил Азербайджана особая важность этих учений заключается и в контексте повышения боевого духа. Несмотря на послевоенные реалии, наше общество доверяет Армянской армии. Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом (International Republican Institute-IRI), армия остается самой авторитетной структурой в Армении․ 50% опрошенных оценили работу армии как «весьма благоприятную», а 23% - «в  определенной степени благоприятную». 

Результаты этого опроса показывают, что единство «нация-армия» укрепляется на самом важном психологическом уровне, поэтому последствия неудач легче будет  преодолевать. Доверие к армии как к структуре и как к солдату - это самый большой капитал, который достигается долгой работой и имеет реальную основу».


Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


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