"Айастани Анрапетутюн". Мы обречены… на победу

«Согласно плану боеготовности Вооруженных сил Армении на первое полугодие 2021 г., 16-20 марта пройдут совместные тактические и тактическо-профессиональные учения по всем оперативным направлениям Вооруженных Сил с привлечением контингентов, воинских частей и подразделений сил специального назначения. Это будут первые военные учения после войны, и они дадут возможность оценить текущую ситуацию, имеющийся военно-технический потенциал и определить направление развития вооруженных сил.

На фоне планируемых военных учений Вооруженных сил Азербайджана особая важность этих учений заключается и в контексте повышения боевого духа. Несмотря на послевоенные реалии, наше общество доверяет Армянской армии. Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом (International Republican Institute-IRI), армия остается самой авторитетной структурой в Армении․ 50% опрошенных оценили работу армии как «весьма благоприятную», а 23% - «в определенной степени благоприятную».

Результаты этого опроса показывают, что единство «нация-армия» укрепляется на самом важном психологическом уровне, поэтому последствия неудач легче будет преодолевать. Доверие к армии как к структуре и как к солдату - это самый большой капитал, который достигается долгой работой и имеет реальную основу».

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