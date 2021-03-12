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Федеральное правительство Канады и правительство Онтарио выделили $3 млн Армянскому центру

Федеральное правительство Канады и правительство Онтарио выделили $3 млн Армянскому центру

Федеральное правительство Канады и правительство штата Онтарио выделили 3 миллиона долларов Армянскому центру в Торонто на расширение и улучшение Молодежного центра. Об этом сообщили Арменпресс в офисе депутата Законодательного собрания Онтарио Ариса Папикяна.


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