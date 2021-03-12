Федеральное правительство Канады и правительство Онтарио выделили $3 млн Армянскому центру

Федеральное правительство Канады и правительство штата Онтарио выделили 3 миллиона долларов Армянскому центру в Торонто на расширение и улучшение Молодежного центра. Об этом сообщили Арменпресс в офисе депутата Законодательного собрания Онтарио Ариса Папикяна.