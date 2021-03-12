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Министр обороны Армении и посол Финляндии обсудили вопросы региональной безопасности 

Министр обороны Армении и посол Финляндии обсудили вопросы региональной безопасности 

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 12 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла Финляндской Республики в Республике Армения Кирсти Наринен.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи министр обороны представил сложившуюся после прекращения боевых действий ситуацию, реализацию достигнутых договоренностей, вопросы обеспечения безопасности в Арцахе в условиях миротворческой миссии и гуманитарные вопросы, особо подчеркнув вопрос возвращения военнопленных из Азербайджана.

Собеседники также обсудили другие вопросы, связанные с региональной средой безопасности, существующими угрозами и ожидаемым развитием событий.


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