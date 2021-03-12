МЧС представил погодные условия на дорогах Армении

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал, автодороги Берд-Чамбарак и Гндеваз-Джермук, дорога Атис-Зовашен-Севаберд Котайкского региона, а также автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Автодорога Вайк-Сисиан, автодороги Сюникского и Гегаркуникского регионов труднопроходимы.

На автодороге Чаренцаван-Абовян Котайкского региона, на автодорогах Лорийского региона местами наблюдается гололедица.

На поворотах «Чайни», на автодороге Гндеваз-Джермук, на автодорогах Тигранашен-Зангакатун и Веди-Урцаландж Араратского региона, в городе Гавар Гегаркуникского региона, на автодороге Атис-Зовашен-Севаберд Котайкского региона, в районах Ашоцк и Амасия, на автодороге Мастара-Ланджик Ширакского региона - метель.

В Сюникском и Тавушском регионах, в районах Апаран и Арагац Арагацотнского региона, в городах Гавар и Чамбарак Гегаркуникского региона идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс в связи с погодными условиями закрыта: со стороны России скопилось более 326 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․