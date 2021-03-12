Виталий Баласанян поговорил о будущем Вооруженных сил Арцаха

Арцах будет иметь более мобильные и более боеспособные Вооруженные силы. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению Арцаха заявил секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян.

«Пусть никто не думает, что в Арцахе не будет Вооруженных сил. Мы никогда не оставим Арцах в чьих-то руках, Арцах будет субъектом, будет армянским», - сказал Баласанян.

Секретарь Совета безопасности Арцаха затронул также вопросы, связанные с внутриполитической ситуацией в Армении. Баласанян отметил, что все вопросы должны решаться цивилизованно, и Арцах поможет Армении в этом вопросе.