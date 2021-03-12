Слухи о начале новой войны в Арцахе беспочвенны: Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 марта посетил Комитет государственных доходов и встретился с группой сотрудников.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, была обсуждена послевоенная ситуация в стране, пути и перспективы преодоления существующих проблем.

Президент Арутюнян подчеркнул, что вопреки разным слухам, Арцах не сойдет с пути независимости, и при поддержке Армии обороны и российских миротворческих сил построит свою систему безопасности, реализуя долгосрочные программы экономического развития.

Араик Арутюнян призвал не поддаваться необоснованным слухам о начале новой войны в Арцахе, которые в большей степени направлены на создание различных панических настроений среди населения.

Он призвал общество приложить максимум усилий для устранения последствий войны и обеспечения долгосрочной безопасности и социально-экономического развития государства.

В ходе встречи президент Арцаха также ответил на вопросы присутствующих.