Сербия вводит локдаун на выходные

Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии принял решение вести двухдневный локдаун на выходные. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, правительство страны утвердило эти эпидемические меры.

"Кризисный штаб принял решение, что в следующие выходные все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все мероприятия, запланированные на выходные, отменены", - заявил представитель штаба доктор Зоран Гойкович. Также разрешена работа служб доставки еды. Ученики средних школ на следующей неделе продолжат заниматься в удаленном режиме.

В свою очередь правительство утвердило предложенные меры. "Правительство по предложению кризисного штаба приняло новые меры по противодействию эпидемии. Принято решение, что с пятницы, 12 марта, с 21 часа до понедельника, 15 марта до 06:00 будут закрыты все кафе и рестораны, все магазины, косметические салоны и салоны красоты, казино, детские игровые, спортзалы и спортивные объекты", - говорится в заявлении правительства.

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию 1 млн 918 тыс. своих граждан, более 667 тыс. человек получили вторую инъекцию. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе и шестое в мире.