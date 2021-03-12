Минздрав опровергает слухи о введении тотального локдауна в Армении 

Слухи о полном локдауне и жестких ограничениях из-за эпидемии коронавируса не соответствуют действительности. Как сообщает Арменпресс, пресс-служба Минздрава Армении выступила с заявлением по этому поводу, добавив, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается.

«Минздрав следит за эпидемиологической ситуацией. Учитывая ежедневный рост заболеваемости, мы снова призываем не ослаблять бдительность, соблюдать антиэпидемические правила: носить маску, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию», - заявили в Минздраве.

В СМИ муссировались слухи о том, что премьер-министр Никол Пашинян решил вновь ввести жесткие ограничения из-за коронавируса с 15 марта.