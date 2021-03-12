Вице-премьер провел видеоконференцию с представителями Евразийского фонда стабилизации и развития

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 12 марта в формате видеоконференции принял участие в совместном обзоре портфеля проектов Евразийского фонда стабилизации и развития. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, вице-премьер выступил с приветственной речью:

“Рад приветствовать всех вас в рамках работ по совместному обзору портфеля проектов, реализуемых в Армении на средства Евразийского фонда стабилизации и развития. Придаю большое значение этому мероприятию по ряду причин. Прежде всего, это дополнительная возможность еще больше укрепить партнерские отношения и заложить основу для более скоординированной и эффективной реализации проектов через практический диалог.

Придаю особое значение этой работе в контексте очень сложной для Армении экономической ситуации в прошлом, 2020-м году. Вследствие эпидемии коронавируса и развязанной Азербайджаном против Арцаха войны наша страна вступила в период серьезного экономического спада, и эти реалии также негативно повлияли на реализацию и эффективность программ.

Тем не менее, в рамках политики быстрого реагирования, принятой для преодоления экономического кризиса, правительство, в числе других мероприятий и целей, также поставило себе целью достижение значительного повышения эффективности реализации программ капитальных вложений как одну из важнейших гарантий восстановления экономики.

Уверен, что реализация процесса обзора портфеля проектов совместно с партнерами по развитию обеспечивает дополнительные гарантии для эффективной реализации проектов в качестве проявления двусторонних обязательств. Это очень важно также в плане обеспечения фискальной устойчивости страны и формирования потенциального поля для новых общественных инвестиционных инициатив и программ.

Общий портфель активных проектов Армении с Евразийским фондом стабилизации и развития составляет около 200 миллионов долларов, при этом средняя эффективность выполнения ассигнований составляет около 68%. Хотя партнерский портфель невелик с точки зрения финансовых объемов и количества проектов, Евразийский фонд стабилизации и развития является одним из важнейших партнеров Армении, и я думаю, что еще будут возможности для дальнейшего развития партнерства.

Позвольте не углубляться далее в детали, чтобы мы смогли больше времени уделить обсуждению проектов. Повестка мероприятия предусматривает, что на первом этапе мы обсудим уже реализуемые проекты. Таких проектов 4 - 3 кредитных и 1 грантовый. На втором этапе обсудим запланированные 3 грантовые программы”.

В ходе мероприятия были обсуждены находящиеся на стадии реализации проекты. Были затронуты текущий этап строительства автодороги “Север-Юг”; программа модернизации оросительных систем; проекты “Строительство резервуара Мастара” и “Совершенствование профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения”.

Отдельно были затронуты запланированные грантовые проекты, такие как задействование механизмов повышения энергосбережения в общественных зданиях и содействие развитию “зеленой энергетики”; создание электронной биржа труда; повышение уровня готовности к пандемии COVID-19 в Республике Армения, обнаружение и реагирование на угрозу, создаваемую коронавирусом.

В конце видеоконференции была достигнута договоренность о продолжении работы по внедрению эффективного управления программами посредством совместного протокола и плана действий. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в принятии мер по разработке стратегии сотрудничества между Евразийским фондом стабилизации и развития и страной-партнером. Планируется, что оценка портфеля проектов будет регулярной, чтобы управление проектами стало максимально эффективным, а текущие вопросы оперативно решались.