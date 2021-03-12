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Президент Армении вернулся к обычному режиму работы

Президент Армении вернулся к обычному режиму работы

Президент Республики Армения Армен Саркисян 12 марта прошел обследование в медицинском центре «Астхик».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саркисян уже закончил обследования и вернулся к своему обычному рабочему режиму.


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