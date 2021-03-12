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Пашинян и Путин подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

Пашинян и Путин подчеркнули важность сохранения стабильности в регионе

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили ситуацию в регионе. Затронут процесс реализации положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Подчеркнута важность сохранения стабильности в регионе. Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества.


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