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Путин провёл телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым 

Путин провёл телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым 

Президент РФ Владимир Путин 11 и 12 марта провёл телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной. 

Никол Пашинян и Ильхам Алиев дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развёрнутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.

Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.

Проведён обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.


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