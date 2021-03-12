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Президент Армении проходит обследование в медицинском центре «Астхик»

Президент Армении проходит обследование в медицинском центре «Астхик»

У президента Республики Армения Армена Саркисяна возникли осложнения из-за коронавируса. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян в настоящее время проходит обследование в медицинском центре «Астхик».


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