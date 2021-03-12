Президент Армении проходит обследование в медицинском центре «Астхик»

У президента Республики Армения Армена Саркисяна возникли осложнения из-за коронавируса. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян в настоящее время проходит обследование в медицинском центре «Астхик».