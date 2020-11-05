Предстоящие на 13 марта мероприятия
18:02, Март 12, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:28 Путин провёл телефонные разговоры с Пашиняном и Алиевым
- 18:20 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 18:05 Президент Армении проходит обследование в медицинском центре «Астхик»
- 18:02 Предстоящие на 13 марта мероприятия
- 17:43 Прокуратура направила в СНБ Арцаха материалы по делу HALO Trust
- 17:40 Агрессия Азербайджана не создает оснований для решения нагорно-карабахского конфликта: Айвазян
- 17:32 Ваан Бадасян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-03-21
- 17:19 Азиатские индексы выросли - 12-03-21
- 17:17 Компания Ucom расширила ассортимент товаров для «Умного дома»
- 16:50 Байден: США намерены углублять стратегическое партнерство со странами Центральной Азии
- 16:41 Конверс Банк. Кредитование малого и среднего бизнеса стало более привлекательным
- 16:34 Туристы желают посещать Арцах: эксперты оценивают ситуацию
- 16:11 “Арарат-Армения” с минимальным счетом обыграла “Ван”
- 16:08 На севере Нигерии бандиты напали на колледж и захватили студентов
- 15:49 КГД приглашает экспортеров обуви в РФ принять участие в пилотной программе национального оператора
- 15:37 Представитель главы Евросовета заявил, что ситуация в Грузии вызывает озабоченность ЕС
- 15:16 На территории бассейна озера Севан началась миграция птиц
- 15:15 Наира Зограбян на заседании комиссии ПАСЕ по миграции подняла вопрос армянских военнопленных
- 15:07 Поиски останков погибших военнослужащих в районах Мартуни и Варанда приостановлены
- 14:57 Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit
- 14:42 Парламент Арцаха принял делегацию, возглавляемую представителем Армении в ЕСПЧ
- 14:21 Россия в рамках деятельности рабочей группы замечает позитивный настрой и Еревана, и Баку
- 14:12 С 13 по 17 марта осадки не ожидаются
- 14:09 Россия не видит в учениях Азербайджана рисков для региональной безопасности
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