Прокуратура направила в СНБ Арцаха материалы по делу HALO Trust

Прокуратура Арцаха 12 марта направила в Службу национальной безопасности публикации о заявлении представителя президента Республики Арцах по особым поручениям Бориса Авагяна о британской неправительственной организации HALO Trust. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Генпрокуратура Арцаха.

11 марта в ряде СМИ появилось заявление Бориса Авагяна о том, что британская неправительственная организация HALO Trust, занимающаяся благотворительной деятельностью в Арцахе, предоставила турецким спецслужбам карту заминированных районов в Арцахе, которая позволила им успешно преодолеть оборонительные мины Армии обороны Арцаха в течение 44-дневной войны.

Ранее HALO Trust опровергла слухи. «HALO Trust осведомлена об утверждениях, что она якобы предоставила турецким силам карты минных полей во время или до карабахской войны 2020 года. Более 20 лет HALO Trust работает в Карабахе, чтобы сделать жизнь местного населения более безопасной. HALO Trust удается работать в зонах конфликтов по всему миру только потому, что это неполитическая и нейтральная организация. Это утверждение абсолютно ложно», - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян заявила, что Авагян не уполномочен говорить от имени президента, но может выразить свою точку зрения.