Агрессия Азербайджана не создает оснований для решения нагорно-карабахского конфликта: Айвазян

Армения не считает, что развязанная Азербайджаном агрессия создает основание для урегулирования нагорно-карабахского конфликта или возможность для регионального сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Al Arabia заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Армения готова возобновить мирный процесс под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции. Мы должны решить ключевые вопросы, которые не нашли отражения в трехстороннем заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября», - сказал он.

Ара Айвазян отметил, что суть нагорно-карабахского конфликта не в территориальном споре, речь идет о существовании коренного армянского населения, проживавшего в Арцахе на протяжении тысячелетий.

«Конфликт касается самоопределения, законного права распоряжаться своей судьбой. Поэтому мы должны рассмотреть право этого народа на самоопределение, из которого вытекает вопрос о статусе Арцаха. Азербайджан и Турция должны четко осознавать, что нынешний статус-кво, который является результатом агрессии и незаконного применения силы, не является стабильным и неприемлем в плане регионального мира, безопасности и стабильности в регионе», - сказал глава МИД Армении.