Ваан Бадасян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям

Президент Арцаха Араик Арутюнян 12 марта подписал указ о назначении Ваана Бадасяна представителем президента Республики Арцах по особым поручениям, который будет заниматься вопросами безопасности и проблемами перемещенных лиц. Об этом сообщили

Арменпресс

в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.