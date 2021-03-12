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Ваан Бадасян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям

Ваан Бадасян назначен представителем президента Арцаха по особым поручениям
Президент Арцаха Араик Арутюнян 12 марта подписал указ о назначении Ваана Бадасяна представителем президента Республики Арцах по особым поручениям, который будет заниматься вопросами безопасности и проблемами перемещенных лиц. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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