Азиатские индексы выросли - 12-03-21

ТОКИО, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.73% и составил 29717.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.36% и составил 1951.06 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.47% и составил 3453.08 пункта, а HANG SENG снизился на 2.20% и составил 28739.72 пункта.