Азиатские индексы выросли - 12-03-21
ТОКИО, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.73% и составил 29717.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.36% и составил 1951.06 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.47% и составил 3453.08 пункта, а HANG SENG снизился на 2.20% и составил 28739.72 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-03-21
- 17:19 Азиатские индексы выросли - 12-03-21
- 17:17 Компания Ucom расширила ассортимент товаров для «Умного дома»
- 16:50 Байден: США намерены углублять стратегическое партнерство со странами Центральной Азии
- 16:41 Конверс Банк. Кредитование малого и среднего бизнеса стало более привлекательным
- 16:34 Туристы желают посещать Арцах: эксперты оценивают ситуацию
- 16:11 “Арарат-Армения” с минимальным счетом обыграла “Ван”
- 16:08 На севере Нигерии бандиты напали на колледж и захватили студентов
- 15:49 КГД приглашает экспортеров обуви в РФ принять участие в пилотной программе национального оператора
- 15:37 Представитель главы Евросовета заявил, что ситуация в Грузии вызывает озабоченность ЕС
- 15:16 На территории бассейна озера Севан началась миграция птиц
- 15:15 Наира Зограбян на заседании комиссии ПАСЕ по миграции подняла вопрос армянских военнопленных
- 15:07 Поиски останков погибших военнослужащих в районах Мартуни и Варанда приостановлены
- 14:57 Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit
- 14:42 Парламент Арцаха принял делегацию, возглавляемую представителем Армении в ЕСПЧ
- 14:21 Россия в рамках деятельности рабочей группы замечает позитивный настрой и Еревана, и Баку
- 14:12 С 13 по 17 марта осадки не ожидаются
- 14:09 Россия не видит в учениях Азербайджана рисков для региональной безопасности
- 14:02 МИД Турции подтвердил, что в Стамбуле пройдут переговоры по Афганистану
- 13:53 Новые рабочие места, создание производств: стартовала программа развития трех областей Армении
- 13:43 Немецкий депутат, обвиняемый в получении взятки от Азербайджана, сложил свой мандат
- 13:17 Роналду, возможно, вернется в “Реал”
- 13:14 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Монголии у границы с Россией
- 13:09 Посол Дании вручил Президенту Армении верительные грамоты
- 12:51 В Ереване пройдет Международная олимпиада по ментальной арифметике “Абак 2021”
14:49, 07.03.2021
Просмотрели 1885 раз Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности: Бадасян на XIV Конгрессе UNODC
21:21, 05.03.2021
Просмотрели 1646 раз Армянский миротворческий контингент вернулся из Афганистана
14:28, 06.03.2021
Просмотрели 1610 раз Ссора подростков в Гаваре закончилась поножовщиной
17:51, 05.03.2021
Просмотрели 1492 раз Бундестаг ФРГ лишил иммунитета депутата в связи с азербайджанской аферой
16:05, 06.03.2021
Просмотрели 1247 раз Почему был остановлен проект по производству бронетехники в Армении? Подробности от Ваана Керобяна