Байден: США намерены углублять стратегическое партнерство со странами Центральной Азии

Американские власти нацелены на углубление стратегического партнерства в рамках формата "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в поздравительной телеграмме президента США Джо Байдена его казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю предстоящего праздника Наурыз.

"Моя администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса "С5+1", начатого при участии государственного секретаря Джона Керри пять лет назад", - отмечается в телеграмме, текст которой приводит в пятницу пресс-служба казахстанского президента.

Байден также напомнил, что в нынешнем году Казахстан отмечает 30-летие независимости. "Поздравляя вас с этим событием, заверяю, что моя администрация придает большое значение работе с вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности", - отметил американский лидер, обращаясь к президенту Казахстана.

США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан - установили новый формат взаимодействия "С5+1" в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.

Последняя очная встреча глав внешнеполитических ведомств в формате "С5+1" прошла в начале февраля прошлого года в ходе евразийского турне прежнего госсекретаря США Майкла Помпео. В ходе нее обсуждались перспективы регионального сотрудничества и обеспечения безопасности в Центральной Азии, а также ситуация в Афганистане.