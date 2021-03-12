Туристы желают посещать Арцах: эксперты оценивают ситуацию

Туристы желают посещать Арцах. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 12 марта заявила эксперт по туризму Римма Хачатрян.

“Вопрос в том, насколько сейчас безопасны туристические маршруты Арцаха. В ближайшее время я собираюсь поехать в Арцах, чтобы понять, как разработать маршруты в Арцахе, чтобы они были безопасными. Эту тему нужно освещать, чтобы разобраться на каких маршрутах не будет проблем с безопасностью туристов”, - сказала Хачатрян.

Среди текущих проблем армянских турфирм эксперт назвала и утечку специалистов. По ее словам, из-за ограничений, связанных с пандемией, рабочие места в сфере туризма сократились, и специалистам пришлось находить работу в других сферах. Поэтому в настоящее время в данной области существует проблема специалистов.

Президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян также подчеркнул необходимость четкой официальной информации, касающейся по вопросам безопасности.

“В результате разных информационных сообщений может возникнуть путаница. Должна быть четкая официальная информация”, - сказал Апресян, говоря о туристических визитах, в Арцах. По его словам, статистика показывает, что интерес туристов к Арцаху даже возрос.

“Еще в 2019 году количество туристических визитов из-за рубежа в Арцах увеличилось почти на 50%. Этот статистический рост был непрерывным. Я убежден, что интерес международного туристического рынка к Арцаху сохраняется. Туристический продукт Арцаха разнообразен с точки зрения историко-культурного, познавательного, гастро-сельского туризма и с точки зрения создания и представления интересных туристических продуктов. Между Арцахом и Арменией создан коридор, который должен обеспечить безопасное и бесперебойное движение для всех, в том числе для туристов. В случае с Арцахом туризм очень важен, особенно для решения гуманитарных проблем”, - сказал Апресян, добавив, что обеспечение безопасности и четкая информация со стороны государства позволит бизнес сообществу реализовать инвестиционные программы и мероприятия.

Говоря о психологических комплексах туристов, посещающих приграничные районы, психолог Ирина Цатурян привела в пример большой наплыв паломников и туристов в Дадиванк после войны, несмотря на все потенциальные опасности.

Из-за войны и эпидемии передвижения людей и их возможности путешествовать были ограничены. “Туризм психологически дает человеку чувство свободы и положительные эмоции”, - сказала психолог, добавив, что в случае приграничных территорий очень важно создание дорожного коридора.

Выступающие одним из приоритетов преодоления проблем туризма и его восстановления и развития в послевоенный период считают и формирование представления и информации о туристических достопримечательностях Армении и Арцаха за рубежом. И поэтому они придают важность налоговым льготам и формату государственных субсидий.

Эксперт по туризму Рима Хачатрян добавила, что для разработки туристических пакетов необходимо, чтобы соответствующие компании предоставляли информацию и о расписании регулярных рейсов.