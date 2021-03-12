“Арарат-Армения” с минимальным счетом обыграла “Ван”

В рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка Армении “Ван” принимал “Арарат-Армению”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме ни одной из двух команд не удалось открыть счет. Только на 73-й минуте второго тайма “Арарат-Армения”, благодаря голу Закария Саного, смогла открыть счет и одержать победу. Ответный матч команд состоится в следующем месяце.

Ереванский “Арарат” вчера на выезде проиграл “Вест Армении” со счетом 0:2. Авторами голов стали Чарльз Марк Икечукву и Сергей Орлов.

В другом матче дня “Алашкерт” с крупным счетом одержал победу над ЦСКА. В составе “желтых” отличились Никита Танков, Давид Давидян, Гагик Дагбашян и Гоме Вангу Батиста.