КГД приглашает экспортеров обуви в РФ принять участие в пилотной программе национального оператора

Комитет государственных доходов Армении сообщает, что согласно решению правительства от 28 декабря 2020 года N 2195-Л, общество с ограниченной ответственностью “Центр развития перспективных технологий - Армения”, признанное национальным оператором маркировки товаров средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза, завершило разработку программы и готово осуществить внедрение пилотного проекта.

«Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Комитета государственных доходов Армении сообщили, что КГД Армении приглашает организации, занимающиеся экспортом обуви из Армении в Российскую Федерацию, принять участие в экспериментальной программе.

Желающие 15 марта с 10:00 до 17:00 могут связаться с представителем национального оператора по телефону:+374 10 300 300, и по адресу эл. почты: [email protected]