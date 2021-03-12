Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

КГД приглашает экспортеров обуви в РФ принять участие в пилотной программе национального оператора

КГД приглашает экспортеров обуви в РФ принять участие в пилотной программе национального оператора

Комитет государственных доходов Армении сообщает, что согласно решению правительства от 28 декабря 2020 года N 2195-Л, общество с ограниченной ответственностью “Центр развития перспективных технологий - Армения”, признанное национальным оператором маркировки товаров средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза, завершило разработку программы и готово осуществить внедрение пилотного проекта.

 «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Комитета государственных доходов Армении сообщили, что КГД Армении приглашает организации, занимающиеся экспортом обуви из Армении в Российскую Федерацию, принять участие в экспериментальной программе.

Желающие 15 марта с 10:00 до 17:00 могут связаться с представителем национального оператора по телефону:+374 10 300 300, и по адресу эл. почты: [email protected]


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации