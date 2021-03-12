Представитель главы Евросовета заявил, что ситуация в Грузии вызывает озабоченность ЕС

Грузия находится в политическом тупике, что вызывает озабоченность у Евросоюза. Об этом в пятницу заявил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля по Грузии Кристиан Даниэльсон на пресс-конференции в Тбилиси.

"Грузия является очень важной для Евросоюза. Евросоюз уделяет большое внимание происходящему в Грузии. То, что здесь происходит, - важно для ЕС. Нашу озабоченность вызывает то, что страна находится в тупике", - сказал Даниэльсон. Дипломат также выразил надежду, что политические партии найдут в себе силы для преодоления кризиса во благо страны, и высказал готовность помочь им в достижении компромиссного решения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Даниэльсон по заданию Мишеля прибыл в Тбилиси в пятницу утром. Он уже провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. У дипломата запланирована встреча с представителями гражданского общества, после чего он по отдельности проведет переговоры с политическими силами, а затем устроит дискуссию с участием всех партий. Даниэльсон пробудет в Тбилиси до 14 марта.