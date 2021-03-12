На территории бассейна озера Севан началась миграция птиц

Миграция водоплавающих птиц, возвращающихся весной на территорию бассейна озера Севан, уже началась и продолжается, несмотря на относительно не жаркую и снежную погоду.

Как сообщил «Арменпресс» заместитель начальника Управления охраны Севанского национального парка, руководитель Международной организации по охране важных орнитологических территорий Гегаркуникского района Артак Саркисян, миграция птиц на территории бассейна Севана наблюдалась около 20 дней назад. Уже прилетели журавли и серые гуси. В настоящее время на Севане обитает 12 маленьких лебедей, прилетает много водоплавающих птиц. Вернулись около 30 видов птиц. Миграция птиц, гнездящихся на берегах озера Севан, несмотря на неблагоприятную погоду, не была нарушена, так как озеро этой зимой не замерзало. Миграция и охрана птиц находится под нашим вниманием и непосредственным контролем”, - сказал Артак Саркисян.

Хосров Хлгатян