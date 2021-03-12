Наира Зограбян на заседании комиссии ПАСЕ по миграции подняла вопрос армянских военнопленных

Состоялось заседание комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам, на котором обсуждался доклад о гуманитарном кризисе в Арцахе, случившемся после последней войны. Об этом «Арменпресс» сообщили из офиса члена делегации Армении в ПАСЕ Наиры Зограбян.

Депутат ППА Наира Зограбян вновь подняла вопрос об армянских военнопленных, которых Азербайджан продолжает удерживать в качестве политических заложников, и призвала Совет Европы прекратить риторические заявления и перейти от добрых пожеланий к конкретным шагам.

Арменпресс публикует выступление Наиры Зограбян.

"Дорогие коллеги,

Прошло много времени с нашего последнего обсуждения, но гуманитарный кризис, случившийся в Арцахе после кровопролитной войны, не ослабевает, он углубляется, и ни наша структура, ни международные гуманитарные организации кроме риторических призывов не предпринимают никаких шагов для выхода из кризиса.

Армянские военнопленные и даже плененные женщины продолжают оставаться в плену. К счастью, одна из пленных армянских женщин, Марал Наджарян, вчера была освобождена. Несколько дней назад Президент Азербайджана объявил, что в Азербайджане больше нет армянских военнопленных, остальные - террористы и диверсанты.

Это постыдное бессовестное заявление, нарушающее все международные конвенции. По самым приблизительным оценкам, сейчас в Азербайджане находится более двухсот пленников, в том числе и женщин. Просто недопустимо, чтобы Азербайджан продолжал удерживать наших военнопленных и пленных женщин в заложниках в качестве политической валюты с некоторыми новыми ожиданиями со стороны властей Армении.

Никогда еще ни одно государство не вмешивалось так грубо во внутренние дела другой страны, как сейчас Азербайджан и Турция, увязывая вопрос пленных с внутриполитической ситуацией в Армении.

Это просто недопустимо, и я призываю нашу Ассамблею не позволить Азербайджану превращать вопрос о военнопленных в предмет политических спекуляций.

Уважаемый докладчик, я отправляла Вам видеоматериалы с азербайджанских сайтов и публикаций медиа-сферы о том, как обезглавливают армянских солдат и пленных пожилых людей. То, что происходило и что происходит сейчас, ужасно, и как можно скорее это бедствие должно быть остановлено.

Обращаюсь к присутствующим на нашем заседании азербайджанским депутатам, обратитесь к Председателю вашего Парламента, к женщине, которая в этой комиссии всегда громче всех говорила о правах человека и женщин. Освободите армянских военнопленных и пленных женщин, не превращайте жизнь человека, солдата, плененной женщины в политический бонус. Это недопустимо.

Уважаемые коллеги, хочу надеяться, что это не будет очередным формальным обсуждением, которое мы обсудим и забудем, для находящихся в плену армянских солдат и для армянских матерей день длится дольше века.

Действительно нужно действовать, потому что завтра может быть поздно”.