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Наира Зограбян на заседании комиссии ПАСЕ по миграции подняла вопрос армянских военнопленных

Наира Зограбян на заседании комиссии ПАСЕ по миграции подняла вопрос армянских военнопленных

Состоялось заседание комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам, на котором обсуждался доклад о гуманитарном кризисе в Арцахе, случившемся после последней войны. Об этом  «Арменпресс» сообщили из офиса члена делегации Армении в ПАСЕ Наиры Зограбян.

Депутат ППА Наира Зограбян вновь подняла вопрос об армянских военнопленных, которых Азербайджан продолжает удерживать в качестве политических заложников, и призвала Совет Европы прекратить риторические заявления и перейти от добрых пожеланий к конкретным шагам.

Арменпресс публикует выступление Наиры Зограбян.

"Дорогие коллеги,

Прошло много времени с нашего последнего обсуждения, но гуманитарный кризис, случившийся в Арцахе после кровопролитной войны, не ослабевает, он углубляется, и ни наша структура, ни международные гуманитарные организации кроме риторических призывов не предпринимают никаких шагов для выхода из кризиса.

Армянские военнопленные и даже плененные женщины продолжают оставаться в плену. К счастью, одна из пленных армянских женщин, Марал Наджарян, вчера была освобождена. Несколько дней назад Президент Азербайджана объявил, что в Азербайджане больше нет армянских военнопленных, остальные - террористы и диверсанты.

Это постыдное бессовестное заявление, нарушающее все международные конвенции. По самым приблизительным оценкам, сейчас в Азербайджане находится более двухсот пленников, в том числе и женщин. Просто недопустимо, чтобы Азербайджан продолжал удерживать наших военнопленных и пленных женщин в заложниках в качестве политической валюты с некоторыми новыми ожиданиями со стороны властей Армении.

Никогда еще ни одно государство не вмешивалось так грубо во внутренние дела другой страны, как сейчас Азербайджан и Турция, увязывая вопрос пленных с внутриполитической ситуацией в Армении.

 Это просто недопустимо, и я призываю нашу Ассамблею не позволить Азербайджану превращать вопрос о военнопленных в предмет политических спекуляций.

Уважаемый докладчик, я отправляла Вам видеоматериалы с азербайджанских сайтов и публикаций медиа-сферы о том, как обезглавливают армянских солдат и пленных пожилых людей. То, что происходило и что происходит сейчас, ужасно, и как можно скорее это бедствие должно быть остановлено.

Обращаюсь к присутствующим на нашем заседании азербайджанским депутатам, обратитесь к Председателю вашего Парламента, к женщине, которая в этой комиссии всегда громче всех говорила о правах человека и женщин. Освободите армянских военнопленных и пленных женщин, не превращайте жизнь человека, солдата, плененной женщины в политический бонус. Это недопустимо.

Уважаемые коллеги, хочу надеяться, что это не будет очередным формальным обсуждением, которое мы обсудим и забудем, для находящихся в плену армянских солдат и для армянских матерей день длится дольше века.

Действительно нужно действовать, потому что завтра может быть поздно”.


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